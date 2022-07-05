نائب أميرِ نجران: تخصيص الـ 20 مليار ريالٍ يُؤَكِّدُ حرصَ القيادة على راحة المواطنين

وأكد الأمير تركي بن هذلول أنَّ ما صدرَ من توجيهاتٍ كريمةٍ لدعم مستحقي الضمان الاجتماعي، وبرنامجِ حساب المواطن، ودعمِ المستفيدين من برنامج صغار مربيّ الماشية، تأتي في سياق حرص القيادة الحكيمة على كلِّ ما يسهمُ في راحة المواطنين، وتخفيف الأعباء المعيشية، وتلبية احتياجاتهم، وتحقيق العيش الكريم والحياة الهانئة، ومراعاة ظروف المواطنين الأكثر حاجة في مواجهة الارتفاع في تكاليف بعض الاحتياجات الأساسية، سائلاً اللهَ سبحانَه أنْ يحفظَ خادمَ الحرمين الشريفين وسموَّ وليِّ عهدِه الأمين، وأنْ يديمَ عليهما وعلى هذا الوطن أمنَه واستقرارَه.