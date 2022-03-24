نائب الرئيس للسلامة بأرامكو السعودية يحتفي بتخريج برنامج التدرج الوظيفي 78 متدربة

أكد نائب الرئيس للسلامة والأمن الصناعي في أرامكو السعودية، عالي الزهراني، أن أرامكو السعودية تطمح دائمًا إلى أن تكون نموذجًا وطنيًا ملهمًا في تمكين المرأة على وجه الخصوص والقوى العاملة عمومًا.
وقال "الزهراني": الطموح نابع من إيماننا بقدرات موظفينا من الرجال والنساء، والتي نراها تتجلى يومًا بعد يوم في مختلف قطاعات أعمالنا منذ أن وظفت أرامكو السعودية أول امرأة سعودية في ستينيات القرن الماضي.
وأضاف: احتفلنا في أرامكو السعودية قبل أيام بتخريج 78 متدربة من برنامج التدرج الوظيفي لخريجي الثانوية العامة في مجال السلامة والأمن الصناعي، وقد كان الاحتفال جنيًا لثمرة غرسٍ بدأ منذ عامين، أكملت خلالهما المتدربات متطلبات التأهيل والتدريب في مجال وظيفتهن؛ حيث سيلتحقن بسلك الوظيفة كمساعدات أمن ومفتشات سلامة ووقاية من الحرائق.
وأردف: حظي تخريج هذه الدفعة من المتدربات بتأييدٍ من الهيئة العليا للأمن الصناعي باعتباره إحدى الخطوات الحثيثة لتمكين المرأة في هذا المجال ضمن استراتيجيات الهيئة لتطوير قطاع الأمن والسلامة في المملكة.
وتابع: ما يميز هذه الدفعة أنها أول دفعة على مستوى المملكة في مجال السلامة والأمن الصناعي، كما أنها أكبر دفعة متدربات على مستوى الشركة تحت برنامج التدرج الوظيفي.
وقال "الزهراني": نفخر اليوم بانضمام فتياتنا إلى جانب زملائهن ليمثلن درعًا حصينًا في المحافظة على سلامة موارد الشركة، وعلى استدامة سجلنا المتميّز في مجال السلامة؛ إذ تمثّل السلامة إحدى قيمنا الراسخة منذ بدء الشركة لأعمالها، والتي تعكس التزامنا الصارم بحماية موظفينا ومقاولينا ومورّدينا وجوهر أعمالنا داخل المملكة وخارجها.
وأضاف: من خلال أداء الشركة المتميّز في مجال السلامة، حصدت جوائز عالمية مرموقة، وحافظت على سجلها الريادي بين وصيفاتها في قطاع النفط والغاز.
وأردف: جاء برنامج التدريب ليعكس جهودنا الحثيثة لتعزيز قيم السلامة عبر برامج يتم من خلالها تزويد المتدربات ببرامج تفاعلية متكاملة قبل التخرج ومباشرة أعمالهن الميدانية. كما يُعد جزءًا من برامجنا الهادفة لتسريع تطوير موظفاتنا في مجالات لم تكن المرأة جزءًا منها في يوم من الأيام، ويعكس التزام الشركة بالتنوّع والشمولية، فضلًا عن كونه يعزز من دور أرامكو السعودية الملموس في دعم جهود مملكتنا ومستهدفات رؤية المملكة الطموحة فيما يخص تنمية القدرات البشرية وتمكين المرأة.
وتابع: سيُسهم النجاح الذي حققته 78 متدربة في نموهنّ المهني في مجال مهم جدًا لصناعة الطاقة، كما سيدعم مسار السلامة في أعمالنا ومرافقنا التي تشهد توسعًا كبيرًا يحفزنا إلى جذب المزيد من القدرات والمواهب من النساء والرجال، وإلى إفساح المجال أمام المتميّزين من أبناء مملكتنا. هذا إلى جانب السعي لاستقطاب أفكارهم وخبراتهم ليشكلوا إضافة ثرية للتطور الكبير الذي تشهده أساليب العمل في جميع مجالاتنا.
وقال "الزهراني": بهذه المناسبة؛ فإننا نحيي أولياء أمور فتياتنا الطموحات على وضع ثقتهم في أرامكو السعودية، ونؤكد أنهم أحسنوا الاختيار والثقة التي جعلتنا نصل إلى ما نحن عليه اليوم. كما نحيي خريجاتنا المبدعات على التفاني الذي بذلنه وروح التحصيل والمثابرة خلال مسيرة التدريب وتحقيق نسبة نجاح 100%؛ حيث إن متوسط المعدل الأكاديمي للخريجات بلغ 91% ويُعد معدلًا مرتفعًا جدًا.
وأضاف: حماية الوطن والمحافظة على الممتلكات والأرواح هي الشرف الذي ليس بعده شرف؛ إذ إننا نثق بأن هذه الدفعة من الخريجات ستعمل على المحافظة على قيم الشركة، وستحتذي مناهج وتقاليد الشركة التي تحث على التعلم المستمر والتطوير المهني بشغفٍ وإخلاص.