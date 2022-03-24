نائب الرئيس للسلامة بأرامكو السعودية يحتفي بتخريج برنامج التدرج الوظيفي 78 متدربة

وتابع: سيُسهم النجاح الذي حققته 78 متدربة في نموهنّ المهني في مجال مهم جدًا لصناعة الطاقة، كما سيدعم مسار السلامة في أعمالنا ومرافقنا التي تشهد توسعًا كبيرًا يحفزنا إلى جذب المزيد من القدرات والمواهب من النساء والرجال، وإلى إفساح المجال أمام المتميّزين من أبناء مملكتنا. هذا إلى جانب السعي لاستقطاب أفكارهم وخبراتهم ليشكلوا إضافة ثرية للتطور الكبير الذي تشهده أساليب العمل في جميع مجالاتنا.