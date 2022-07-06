نائب محافظ عقارات الدولة يتفقّد مجمّع الدوائر الحكومية بالمشاعر

يُذكر أنّ مجمّع الدوائر الحكومية في المشاعر المقدسة يستضيف هذا العام نحو 41 جهة حكومية مشاركة في تنظيم موسم الحج، كما يعدُّ المجمّع أحد عقارات الدولة المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة، وأنموذجاً مثالياً لتصميمه المميز وبنائه بأفضل المواصفات الفنية، وموقعه الجغرافي القريب من المشاعر المقدسة.