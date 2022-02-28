نائب وزير البلديات يزور الطائف ويدشن 3 مبادرات اجتماعية

وقف نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان المهندس عبدالله بن محمد البدير، خلال زيارته للطائف على سير العمل بمشاريع منح وادي جليل، كما اطلع على الخطط المستقبلية للأمانة ومشاريع تعزيز الخدمات البلدية بالمخططات الحكومية الجديدة.

وقد رافقه خلال الجولة المشرف على الإدارة العامة لدعم وتمكين الأمانات المهندس عبدالله بن سعيد، وأمين الطائف الدكتور أحمد القثامي، والمختصون.

وبحث "البدير"، والمهندس عبدالله بن سعيد مع أمين الطائف والفريق المختص، استراتيجيات وخطط ونظام العمل المستقبلي للأمانة، وتطوير الخدمات البلدية وبرامج جودة الحياة، كما اطلع على جهود الفرق الميدانية في برامج تحسين المشهد الحضري والقضاء على التشوهات البصرية.

ودشن "البدير" 3 مبادرات وبرامج تنموية والتي تدعم برامج التطوير في مصيف المملكة الأول، شملت مبادرة (مجلس الطائف للمسؤولية الاجتماعية) والتي تهدف إلى إيجاد بيئة مؤسسية تدعم أفضل الممارسات في مجال المسؤولية الاجتماعية للنهوض بالعمل التنموي المتكامل.

كما تم إطلاق مبادرة (مجلس شباب وشابات الطائف) والذي يركز على الاهتمام المستمر بهذه الفئة من المجتمع وتوفير كل ما يلزم شباب وفتيات الوطن من إمكانات، وتحرص على إشراكهم في تفعيل المبادرات البلدية والجهود التطوعية للاستفادة من قدراتهم وفكرهم الإبداعي.

وانطلقت كذلك مبادرة (المها) والتي تعني بـ(كبار وكبيرات السن) وتهتم بإنشاء نادٍ اجتماعي للمسنين في إحدى حدائق الطائف، ضمن جهود الاهتمام بهذه الفئة، حيث تهدف المبادرة إلى تمكين ودعم كبار السن من الرجال والنساء لممارس الأنشطة الرياضية والذهنية المناسبة، وإقامة الفعاليات والمسابقات التي تجذبهم بما يواكب توجهات رؤية المملكة 2030 .

ووقف "البدير"، خلال زيارته لمنتزه الردف، على معرض أمانة الطائف بقاعة البيئة والإنسان بمنتزه الردف، وعرض المعرض جهود الأمانة في أنسنة المدينة وتفعيل برامج جودة الحياة ومنجزات مشاريع تطوير البنية التحتية وإيصال الخدمات.

وقدم المعرض نماذج من تفعيل الأمانة للتقنيات الحديثة والاتمتة، وآليات الأمانة المطورة للتواصل مع الأهالي من خلال تطبيقات الهواتف الذكية والتي تقدم العديد من الخدمات البلدية الإلكترونية.