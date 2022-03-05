نائب وزير "البلدية والإسكان" يدشِّن مشروع "تبوك فالي"

ولفت إلى أن "تبوك فالي" يأتي امتدادًا لعدد من المشاريع والمخططات التي تشهد منطقة تبوك تنفيذها لتوفير أكثر من 6 آلاف خيار سكني لمستفيدي "سكني"، منها 3 مشاريع تحت الإنشاء، تشمل مشروع "درة تبوك" الذي يضم 1056 شقة، ومشروع "واحة تبوك" الذي يوفر 732 شقة، ومشروع "بساتين تبوك" الذي يوفر نحو 812 تاون هاوس، وكذلك 3 مشاريع للفيلات الجاهزة، تتوزع على عدد من المحافظات، بينها مشروع "إسكان تبوك" الذي يوفر 901 فيلا سكنية، ومشروع "إسكان أملج" الذي يوفر 359 فيلا، ومشروع "إسكان تيماء" الذي يوفر 388 فيلا، إضافة إلى 5 مخططات للأراضي، توفر أكثر من ألفَيْ أرض سكنية.