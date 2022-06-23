نائب وزير البيئة يكرّم 29 نحّالًا سعوديًّا لنيلهم 73 جائزة دولية

وتقوم الوزارة على مشروع حماية سلالة نحل العسل في المملكة من خلال 3 برامج تهدف إلى تطوير تربية وإكثار الملكات المحلية المنتخبة، والمحسنة في محطات تربية الملكات، وإدخال التقنيات الحديثة في هذا المجال، إضافة إلى برنامج تطوير البنى التحتية، ورفع وتنمية كفاءة المحتوى المحلي وبناء القدرات، وإقامة ورش عمل ودورات تدريبية في المنحل الإرشادي للنحالين، حيث تم تقديم برنامج تدريبي لتأهيل 1500 شاب وشابة في برنامج الأساسيات في تربية النحل، وبرنامج التصنيع من منتجات النحل، وبرنامج التلقيح الصناعي لملكات النحل، وبرنامج تربية الملكات وإنتاج الطرود، وبرنامج تشخيص أمراض وآفات النحل وعلاجها.