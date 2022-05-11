نائب وزير التجارة يصل هولندا لتعزيز الشراكة الاقتصادية

واشتملت أعمال اليوم الأول على زيارة مركز الابتكار للذكاء الاصطناعي (ICAI)، وجامعة أمستردام، وقرية حاضنات الأعمال؛ حيث اطلع الوفد على أحدث المستجدات والممارسات المعمول بها، نظرًا للخبرات الواسعة التي تمتلكها هولندا في مجال العلوم المبتكرة، وتطوير المعرفة والتقنية في مجالات الطاقة المتجددة، والغذاء، والنقل، والخدمات اللوجستية، والرعاية الصحية، والمدن الذكية، والابتكار.