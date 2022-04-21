نائب وزير الخارجية يشارك في أعمال اللجنة الوزارية العربية لمواجهة الإجراءات الإسرائيلية في القدس

نيابةً عن الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، شارك نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، اليوم، في أعمال الاجتماع الطارئ الرابع للجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة، الذي عُقد في العاصمة الأردنية عمان.