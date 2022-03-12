نائب وزير الخارجية يشارك في مراسم تنصيب رئيس تشيلي

ونقل نائب وزير الخارجية خلال مراسم التنصيب، تهنئة وتحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع لرئيس جمهورية تشيلي الصديقة، وتمنياتهما له بالتوفيق والسداد، ولجمهورية تشيلي بالمزيد من التقدم والازدهار؛ فيما حمّله هو تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، ولسمو ولي العهد، ولحكومة وشعب المملكة العربية السعودية.