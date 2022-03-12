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نائب وزير الخارجية يشارك في مراسم تنصيب رئيس تشيلي

نَقل إليه تهنئة القيادة وتمنياتها للشعب الصديق بالتقدم
نائب وزير الخارجية يشارك في مراسم تنصيب رئيس تشيلي

نائب وزير الخارجية  وليد الخريجي يشارك في مراسم تنصيب رئيس تشيلي غابريل بوريك

واس
واس

نيابةً عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، شارَكَ نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، يوم أمس، في مراسم تنصيب غابريل بوريك رئيسًا لجمهورية تشيلي؛ وذلك في مقر الكونجرس التشيلي بمدينة فالبارايسو.

ونقل نائب وزير الخارجية خلال مراسم التنصيب، تهنئة وتحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع لرئيس جمهورية تشيلي الصديقة، وتمنياتهما له بالتوفيق والسداد، ولجمهورية تشيلي بالمزيد من التقدم والازدهار؛ فيما حمّله هو تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، ولسمو ولي العهد، ولحكومة وشعب المملكة العربية السعودية.

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نائب وزير الخارجية وليد  الخريجي

نائب وزير الخارجية
وليد الخريجي
رئيس تشيلي
غابريل بوريك

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