نائب وزير الشؤون الإسلامية يتفقد مقر التصفيات النهائية لمسابقة الملك سلمان لحفظ القرآن الكريم

تفقد نائب وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الدكتور يوسف بن محمد بن سعيد، مقر التصفيات النهائية للمسابقة المحلية على جائزة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره للبنين والبنات، في دورتها 23، بالعاصمة الرياض، حيث التقى برئيس وأعضاء لجنة التحكيم.
واستمع نائب وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد إلى بعض تلاوات المتنافسين في المسابقة، وآليات التحكيم الإلكتروني والتقييم للمتنافسين.
ونوه بالجهود العظيمة التي تبذلها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين -حفظهما الله- في خدمة القرآن الكريم ودعم المنافسات المحلية والدولية لحفظه وتلاوته وتفسيره، مؤكدًا على أن الدعم الذي توليه القيادة الرشيدة بالمملكة يجسد الدور الريادي الذي تضطلع به في خدمة الإسلام والمسلمين بالعالم والعناية الفائقة بكتاب الله.
وبين نائب الوزير أن هذه المسابقة أضحت معلماً من معالم التنافس الشريف بين أبناء وبنات الوطن الذين يتسابقون لنيل شرفها.
وفي ختام الجولة شكر لجان التحكيم (في مسابقة البنين ومسابقة البنات) وكافة اللجان العاملة بالمسابقة، كما سأل الله التوفيق لجميع المشاركين فيها.