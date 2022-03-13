نائب وزير الشؤون الإسلامية يتفقد مقر التصفيات النهائية لمسابقة الملك سلمان لحفظ القرآن الكريم

تفقد نائب وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الدكتور يوسف بن محمد بن سعيد، مقر التصفيات النهائية للمسابقة المحلية على جائزة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره للبنين والبنات، في دورتها 23، بالعاصمة الرياض، حيث التقى برئيس وأعضاء لجنة التحكيم.