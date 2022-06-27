"ناجز" يقدم خدماته لمليون مستفيد خلال العام الجاري

وأشارت الوزارة إلى أن أكثر الخدمات استخدامًا في التطبيق شملت خدمات الاستعلام عن القضايا، والاستعلام عن العقارات، وحجز موعد مع مرفق عدلي، والتحقق من فواتير فُرجت، والتحقق من حالة اجتماعية، وطلب ترخيص مأذون، وخدمة كتابات العدل المتنقلة.