نادي الإبل يُطلق 12 فعالية احتفالية بعيد الفطر المبارك من "بوليفارد الرياض"

وأوضح "القحطاني" أن كأس "الشداد" سيكون متاحاً أمام الحاضرين في البوليفارد وهو الكأس الذي ظهر لأوّل مرّة في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السابقة وتمّت صناعته في إيطاليا وفاز به مالك الإبل الكويتي دبّوس الدبّوس. ولفت المدير التنفيذي لنادي الإبل إلى أن الهجّانة سيكون عددهم خمسة عشر فرداً بين فتى وفتاة متوشحين بزي المملكة العربية السعودية التراثي وسيقدّمون عروضهم الحيّة أمام الجمهور من وسط ساحة النافورة.