نادي الإبل يُطلق 12 فعالية احتفالية بعيد الفطر المبارك من "بوليفارد الرياض"

يحتفل نادي الإبل بعيد الفطر المبارك بإطلاق 12 فعالية متنوعة طوال أيام عيد الفطر، وتنطلق من بوليفارد سيتي الرياض، وتبدأ من الاستقبال بمنطقة سكوير2 في بيت الشعر والتصوير بالزي التراثي وركن كأس الشداد ومعرض مفتوح ومجسّمات الإبل في الممّرات ومسيرات الهجن والهجّانة.
وستكون عروض نادي الإبل ضمن باقة الفعاليات المُقدّمة في عيد الفطر السعيد من منطقة البوليفارد الرياض والتي سيشاهد فيها الزوّار الحفلات الغنائية والعروض المسرحية والألعاب النارية وفعاليات العيد.
وصرح المدير التنفيذي لنادي الإبل المهندس بندر القحطاني أن المشاركة في عروض يوم العيد تأتي من الإيمان بأهميّة نشر ثقافة الموروث وربط الأجيال والزوّار بالأصالة والتراث السعودي العريق.
وأوضح "القحطاني" أن كأس "الشداد" سيكون متاحاً أمام الحاضرين في البوليفارد وهو الكأس الذي ظهر لأوّل مرّة في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السابقة وتمّت صناعته في إيطاليا وفاز به مالك الإبل الكويتي دبّوس الدبّوس. ولفت المدير التنفيذي لنادي الإبل إلى أن الهجّانة سيكون عددهم خمسة عشر فرداً بين فتى وفتاة متوشحين بزي المملكة العربية السعودية التراثي وسيقدّمون عروضهم الحيّة أمام الجمهور من وسط ساحة النافورة.
وقدّم "القحطاني" شكره لبوليفارد سيتي وشركة "صلة" متمثّلة برئيسها التنفيذي راكان الحارثي على ما تم من تفاهم وتعاون أثمر عن تنظيم الفعاليات.