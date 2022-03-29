نادي الإبل يقدّم دعمه لاقتصاديات قطاع الإبل في منطقة القصيم

قدّم نادي الإبل شرحاً لأمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود عن الذي سيقدمه من دعم لاقتصاديات قطاع الإبل بمنطقة القصيم.
وعدّ المدير التنفيذي لنادي الإبل المهندس بندر القحطاني أن المنطقة مؤهلة لنمو القطاع بالنظر إلى موقعها الجغرافي وجاهزية بنيتها الأساسية. وبحث أمير منطقة القصيم مع النادي افتتاح فرع لنادي الإبل بالمنطقة
وأكد الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، أن المنطقة تمتلك المقومات لإقامة المهرجانات والأنشطة المرتبطة باقتصاديات الإبل.
جاء ذلك خلال ترؤس أمير القصيم اجتماعًا بمكتبه اليوم لمناقشة قطاع الإبل في منطقة القصيم، بحضور وكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان والمدير التنفيذي لنادي الإبل المهندس بندر القحطاني، وأمين منطقة القصيم المهندس محمد المجلي، والمشرف العام على سكرتارية مزادات الإبل بمنطقة القصيم اللواء متقاعد عبدالله البدراني ونائب المدير التنفيذي بنادي الإبل لقطاع السياسات وتطوير بيئة الإبل فوزان بن حمد الماضي ومدير عام إدارة عناية المُلاّك في النادي مبارك بن وقيّان الدوسري.
وتطرّق الاجتماع إلى الجهود المبذولة لدعم مزادات الإبل بالمنطقة، وعدد من المواضيع التي تسهم في دعم قطاع وملاك الإبل بالمنطقة.
ونوّه أمير منطقة القصيم بالاهتمام الذي يحظى به قطاع الإبل بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء المشرف العام على نادي الإبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - يحفظهما الله -، لدعم اقتصاديات الإبل وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، مشيدًا بدور نادي الإبل الذي أسهم في تعزيز النشاط الاقتصادي في قطاع الإبل.