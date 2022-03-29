نادي الإبل يقدّم دعمه لاقتصاديات قطاع الإبل في منطقة القصيم

جاء ذلك خلال ترؤس أمير القصيم اجتماعًا بمكتبه اليوم لمناقشة قطاع الإبل في منطقة القصيم، بحضور وكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان والمدير التنفيذي لنادي الإبل المهندس بندر القحطاني، وأمين منطقة القصيم المهندس محمد المجلي، والمشرف العام على سكرتارية مزادات الإبل بمنطقة القصيم اللواء متقاعد عبدالله البدراني ونائب المدير التنفيذي بنادي الإبل لقطاع السياسات وتطوير بيئة الإبل فوزان بن حمد الماضي ومدير عام إدارة عناية المُلاّك في النادي مبارك بن وقيّان الدوسري.