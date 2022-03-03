نادي الصقور السعودي يحتفي باليوم العالمي للحياة البرية

شارك نادي الصقور السعودي في إكسبو 2020 دبي، من خلال فعاليات متنوعة تحتفي باليوم العالمي للحياة البرية، والذي يركز هذا العام على أهمية "حماية الأنواع الرئيسية لتعافي النظم الإيكولوجية"، وذلك لجذب الانتباه والتعرف على حالة حفظ وحماية بعض أنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض، إضافةً إلى دفع المناقشات التي تهدف إلى إيجاد الحلول وتنفيذها.

وتأتي مشاركة نادي الصقور السعودي في إكسبو 2020 على مدار ثلاثة أيام من خلال جناح خاص يحتوي مجموعة من الصقور بأنواعها المختلفة، لتعريف زوار المعرض بعالم الصقور وطبيعتها الأحيائية، ودورها في حفظ التوازن البيئي وحماية الحياة الفطرية، كما سيكون هناك فعاليات مصاحبة للجناح الخاص تتمثل في فعالية المُلواح حيث سيتمكن الزوار من خوض تجربة "دعو الصقر" (الملواح)، إلى جانب الهدايا التذكارية.

ويملك نادي الصقور السعودي أسبقية في هذا الاتجاه من خلال برنامج "هدد" لإعادة الصقور لمواطنها، والحفاظ على السلالات النادرة من الانقراض، إذ يقوم هذا البرنامج بدورٍ كبيرٍ وفعّالٍ في صون التراث واستدامته، ويسهم في الحفاظ على التوازن البيئي، وقد نال "برنامج هدد" اعترافاً دولياً بعد حصوله على شهادة تكريم من المؤتمر الدولي للدول الأطراف للاتحاد العالمي للمحافظة على الطبيعة (IUCN)، والذي أقيم في سبتمبر الماضي في مرسيليا بفرنسا، وعُدَّت تجربة ملهمة قابلة للتطبيق في دول أخرى.

ويعمل نادي الصقور السعودي من خلال مشاركاته الدولية المتعددة على ترسيخ ريادة المملكة في عالم الصقور والهوايات الثقافية والتراثية، وتعزيز مكانتها كموطن الصقور والصقارين، والتعريف بهذا الإرث العريق في هذا المحفل الكبير.