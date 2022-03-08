نادي الصقور وجامعة الملك فيصل يوقعان اتفاقية شراكة للبحث والتطوير

وبين "الحزيمي" أن نادي الصقور السعودي يتولى مهمة الحفاظ على إرث الصقور، لكونه من ضمن التراث الثقافي غير المادي، ويلزم المحافظة عليها من خلال فعالياته وأنشطته وبرامجه، وتسهم جهود البحث والتطوير من قبل الجامعة في دعم جهوده، لا سيما برنامج (هدد) أحد برامج النادي المستدامة لإعادة الصقور لمواطنها.