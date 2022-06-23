نادي الصقور يعلن موعد معرض الصقور والصيد السعودي الدولي

وأفاد أنه المعرض الأضخم من نوعه على مستوى العالم، إذ يتضمن أجنحة لشركات الأسلحة، ومنطقة لعرض الصقور، وجناحًا لأدوات ومستلزمات التخييم، والسيارات المجهزة لأغراض الرحلات البرية، ومناطق للفنون والتفاعل العائلية، وجناح صقار المستقبل، إضافة إلى متحف رقمي، والكثير من الفعاليات المصاحبة.