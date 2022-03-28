"ناس" ترفع الطلبيات الجديدة إلى 250 طائرة لتصبح أكبر شركة طيران اقتصادي في "الشرق الأوسط"

وحقق مؤخرًا أعلى تصنيف في تقييم منظمة APEX غير الربحية التي تُعد من أكبر روابط شركات الطيران الدولية؛ حيث حصل على 4 نجوم في أعلى تقييم للطيران الاقتصادي من بين 600 شركة على مستوى العالم، كما تم تصنيفه كأفضل شركة طيران اقتصادي في الشرق الأوسط من مهرجان جوائز السفر العالمية لـ7 أعوام متتالية، وحصل على جائزة "سكاي تراكس" العالمية كأفضل طيران اقتصادي في الشرق الأوسط لأعوام 2017 و2018 و2019 و2021، إضافة إلى أفضل خدمة طاقم طيران في الشرق الأوسط لعام 2019.