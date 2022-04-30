"ناس" يفسر ما حصل من تأخير وإلغاء لبعض رحلاته ويعد بالتعويض

قدّم الناقل الجوي الوطني "طيران ناس" اعتذاره لكل المسافرين عن ما حصل من تأخير وإلغاء في بعض رحلاته التي عزا أسبابها إلى سوء الأحوال الجوية، وبعض الأعطال الفنية.