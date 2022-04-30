"ناس" يفسر ما حصل من تأخير وإلغاء لبعض رحلاته ويعد بالتعويض

قدّم الناقل الجوي الوطني "طيران ناس" اعتذاره لكل المسافرين عن ما حصل من تأخير وإلغاء في بعض رحلاته التي عزا أسبابها إلى سوء الأحوال الجوية، وبعض الأعطال الفنية.
وقال "الناقل الجوي" في بيان صحفي أصدره: "يتقدم طيران ناس بالاعتذار لضيوفه المسافرين عن ما حصل من تأخير في بعض رحلاته والناتجة عن سوء الأحوال الجوية وبعض الأعطال الفنية".
وأكد حرص "طيران ناس" الدائم على راحة وسلامة ضيوفه، والعمل على تعويض المسافرين المتضررين من إلغاء أو تأخير الرحلات؛ وذلك بحسب لائحة حماية حقوق العملاء للهيئة العامة الطيران المدني.
وأضاف: "نعتذر مرة أخرى لضيوفنا المسافرين عن ما تسبب لهم من إزعاج، ونقدر تفهمهم لمثل هذه الظروف الطارئة، وسيقوم فريق خدمات العملاء بالتواصل مع المسافرين المتضررين".