"ناشونال جيوغرافيك" تلقي الضوء على كاوست كمركز عالمي للبحث العلمي

ويستعرض الجزء الثالث بعنوان "تحدي إطعام 10 مليارات نسمة" التقدم الملحوظ، الذي يحققه فريق كاوست في البحث عن أفضل الطرق لإطعام عدد سكان العالم المتزايد يوماً بعد يومٍ. أما الجزء الرابع والأخير، فيحمل عنوان "صُنّاع الفَرْق"، ويركّز على نخبة من باحثي وعلماء كاوست الذين ينظرون في كيفية الاستفادة من أحدث الابتكارات التكنولوجية لمواجهة التحديات الحالية، بدءاً من النقص في الرقائق الإلكترونية حول العالم، وصولاً إلى سد الثغرة المعرفية القائمة بين فهمنا المتجذّر للماضي وتطلعاتنا المستقبلية.