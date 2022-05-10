نال إعجابه وأشاد بجهود إعداده.. "سعود بن نهار" يزور مهرجان طائف الورد

وشاهد المحافظ خلال جولته مسيرة للخيول، وعروضًا للفنون الشعبية التي تتميز بها المحافظة، وتشكيلات من الورود والزهور، وبعض العروض الحية، وكذلك أماكن بيع الورد الطائفي وسجاد الورد، وسلة الورد التي تحتوي على آلاف الورود والزهور، والمعارض المصاحبة للمهرجان التي يشارك بها العديد من العارضين من داخل المحافظة وخارجها لعرض الكثير من المنتجات المتعلقة بالورد الطائفي المحلية، ومشتقاته من الدهن، ومنتجات مثل العطور وغيرها، والفعاليات المختلفة التي تناسب شرائح الأسرة طيلة أيام مهرجان (طائف الورد). واطلع أيضًا على العديد من عروض اللوحات التشكيلية التي يشارك بها أبناء وبنات المحافظة.