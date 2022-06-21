"نبيلة مكرم": العلاقات السعودية المصرية شجرة ظليلة وضع بذرتها رجال مخلصون

قالت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد: إن مصر تشرُف باستضافة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- في زيارة مهمة ذات توقيت بالغ الدقة ووسط تحديات عالمية.
ووجّهت مكرم في تصريح لوكالة الأنباء السعودية الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده لما يوفرانه من دعم للجالية المصرية في المملكة، متمنيةً المزيد من الرخاء للشعبين الشقيقين.
ووصفت العلاقات السعودية المصرية بأنها شجرة ظليلة وضع بذرتها رجال مخلصون من المملكة ومصر، وأنها تعاون وثيق ممتد في المجالات كافة، لكل ما من شأنه أن يصب في مصلحة البلدين الشقيقين.