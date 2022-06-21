"نبيلة مكرم": العلاقات السعودية المصرية شجرة ظليلة وضع بذرتها رجال مخلصون

ووصفت العلاقات السعودية المصرية بأنها شجرة ظليلة وضع بذرتها رجال مخلصون من المملكة ومصر، وأنها تعاون وثيق ممتد في المجالات كافة، لكل ما من شأنه أن يصب في مصلحة البلدين الشقيقين.