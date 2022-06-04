نجاحات طبية كبيرة لمركز طب وجراحة العيون بمستشفى سليمان الحبيب بالخبر

وتمكن أطباء المركز من إجراء الكثير من عمليات زراعة القرنية لعدد من المرضى الذين عانوا من أعراض متابينة، مثل بياض القرنية وترققها، وتندبها، وضعف القزحية، واختفاء بؤبؤ العين، وتكللت العمليات ولله الحمد بالنجاح، وهذا ما أكده التحسن الكبير الذي طرأ على مستوى إبصار الحالات، كما نجح المركز في إنهاء معاناة عدد كبير من الحالات المعقدة الناتجة عن عيوب خلقية، كحالات متلازمة تليف عضلات العين الخارجية وارتخاء الجفنين الكامل للأطفال.