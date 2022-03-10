نجاح استئصال ورم من بطن طفل بمستشفى الملك سلمان

تمكن فريق قسم جراحة الأطفال بمستشفى الملك سلمان، التابع لتجمع الرياض الصحي الأول، من إجراء عملية جراحية لطفل يبلغ من العمر أربع سنوات، كان يعاني من آلام وانتفاخ شديد بالبطن.
وقال نائب مدير مستشفى الملك سلمان، استشاري جراحة الأطفال، رئيس الفريق الجراحي، د. خالد القحطاني: إنه بعد إجراء الفحوصات والأشعة اتضح وجود ورم كبير جدًا بمقاس ٢٠سم × ١٥سم في الكلية اليسرى للمريض، وبعد مناقشة الحالة تقرر إجراء عملية لاستئصال الورم.
وأضاف أن الورم كان كبير الحجم جدًا؛ مما سبب ضغطًا على أوعية البطن الرئيسية وأعضاء البطن مثل "الطحال، البنكرياس، والأمعاء"، وقد بلغ وزن الورم ما يزيد على واحد كيلوغرام.
وتعد هذه العملية من العمليات الكبيرة والمعقدة التي تُجرى داخل مستشفى الملك سلمان، وبفضل من الله تكللت بالنجاح بعد استئصال الورم بالكامل دون حدوث نزيف أو مضاعفات أخرى.