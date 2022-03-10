نجاح استئصال ورم من بطن طفل بمستشفى الملك سلمان

وأضاف أن الورم كان كبير الحجم جدًا؛ مما سبب ضغطًا على أوعية البطن الرئيسية وأعضاء البطن مثل "الطحال، البنكرياس، والأمعاء"، وقد بلغ وزن الورم ما يزيد على واحد كيلوغرام.