نجاح خطة رئاسة شؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في العشر الأوائل من شهر رمضان

وأكد "السديس" أن ما شهده الحرمان الشريفان من تميُّز في جميع الخِدْمَاتِ الميدانية والإدارية هو نتاج دعم سخي غير محدود من القيادة الرشيدة لكل ما من شأنه تيسير أداء النسك والعبادات فيهما، مشيرًاً إلى أن الحرمين الشريفين شهدا نقلةً نوعيةً في مستوى الخِدْمَاتِ البشرية والتقنية؛ مما كان له الأثر الكبير في تحقيق أعلى نسبة رضا للقاصدين عن المنظومة الخِدْمِيَّةِ بالحرمين الشريفين.