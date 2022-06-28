نجاح عملية جراحية دقيقة بـ"تثليث" العام لعشريني يعاني حصوة متشعبة بالكلى

الجدير بالذكر أن عدد مراجعي العيادات بالمستشفى بلغ 2882 مراجعًا، وبلغ عدد مراجعي الطوارئ 2674 مراجعًا، فيما بلغ عدد الولادات 337 ولادة ما بين طبيعية وقيصرية، وبلغت الفحوصات المخبرية 16338 فحصًا، وعدد 1946 فحصًا إشعاعيًّا، وكذلك 6595 وصفة، وبلغ عدد العمليات الكبرى 87 عملية، وعدد 45 لعمليات التدخلات الجراحية لعمليات اليوم الواحد، وعدد 65 عملية صغيرة، وبلغ عدد حالات التنويم 679 حالة، وذلك خلال شهر إبريل لعام 2022م.