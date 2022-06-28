نجاح عملية جراحية دقيقة بـ"تثليث" العام لعشريني يعاني حصوة متشعبة بالكلى

تمكن فريق طبى بمستشفى تثليث العام من إجراء جراحة، تُجرى لأول مرة بمحافظة تثليث، لشاب يبلغ من العمر 24 عامًا يعاني حصوة متشعبة بالكلى اليمنى متسببة فى تضخم والتهاب صديدي مزمن بالكلى، وأيضًا يعانى وجود حصوة كبيرة جدًّا بالمثانة البولية، قطرها 10 سم.
وأوضحت صحة بيشة أن المريض حضر إلى عيادة المسالك البولية يشكو من آلام بالجانب الأيمن، وحرارة بالبول منذ فترة طويلة، وبعد عمل الفحوصات والأشعة اللازمة تبيّن وجود التهابات شديدة في الجهاز البولي.
وقرر الفريق الطبي إجراء تدخُّل جراحي، دام أكثر من 4 ساعات، وتم استخراج الحصوات من الكلى والمثانة البولية؛ وخرج المريض من المستشفى بعد متابعة حالته الصحية.
وتكوّن الفريق الطبي من الدكتور أحمد مصطفى استشاري جراحة المسالك البولية، والدكتور عبد القادر مختار نائب أول مسالك بولية، والدكتور محمد أحمد طبيب مقيم جراحة، والدكتور حمزة استشارى التخدير.
الجدير بالذكر أن عدد مراجعي العيادات بالمستشفى بلغ 2882 مراجعًا، وبلغ عدد مراجعي الطوارئ 2674 مراجعًا، فيما بلغ عدد الولادات 337 ولادة ما بين طبيعية وقيصرية، وبلغت الفحوصات المخبرية 16338 فحصًا، وعدد 1946 فحصًا إشعاعيًّا، وكذلك 6595 وصفة، وبلغ عدد العمليات الكبرى 87 عملية، وعدد 45 لعمليات التدخلات الجراحية لعمليات اليوم الواحد، وعدد 65 عملية صغيرة، وبلغ عدد حالات التنويم 679 حالة، وذلك خلال شهر إبريل لعام 2022م.