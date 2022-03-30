نجاح لافت لأدير العقارية في تسويق وبيع مخطط "سمو الخبر" بقيمة تجاوزت 1.8 مليار ريال

وتفصيلاً، تميز المزاد بتنظيم رفيع المستوى الذي يؤكد الخبرة الكبيرة التي تمتلكها "أدير العقارية" في تنظيم أهم المزادات العقارية، علاوةً على حضور شخصيات مرموقة في عالم المال والأعمال على مستوى الشرقية والمملكة من مستثمرين ورجال أعمال ومطورين عقاريين، تنافسوا فيما بينهم للفوز بواحدة من أهم الفرص الاستثمارية التي تحتضنها المنطقة الشرقية، مما ساهم في رفع سعر الأرض وبيعها بقيمة مالية عالية تعكس ندرتها وأهمية موقعها.