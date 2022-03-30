نجاح لافت لأدير العقارية في تسويق وبيع مخطط "سمو الخبر" بقيمة تجاوزت 1.8 مليار ريال

حققت شركة "أدير العقارية" إنجازاً جديداً يُضاف إلى سلسلة إنجازاتها خلال العام الحالي والسنوات الماضية؛ بعد نجاحها الباهر في تسويق وبيع مخطط "سمو الخبر" بقيمة مالية كُبرى تجاوزت 1.8مليار ريال، وذلك خلال المزاد العلني الذي نظمته الشركة اليوم الأربعاء 30 مارس 2022م، في فندق جراند حياة بمدينة الخُبر.
وتفصيلاً، تميز المزاد بتنظيم رفيع المستوى الذي يؤكد الخبرة الكبيرة التي تمتلكها "أدير العقارية" في تنظيم أهم المزادات العقارية، علاوةً على حضور شخصيات مرموقة في عالم المال والأعمال على مستوى الشرقية والمملكة من مستثمرين ورجال أعمال ومطورين عقاريين، تنافسوا فيما بينهم للفوز بواحدة من أهم الفرص الاستثمارية التي تحتضنها المنطقة الشرقية، مما ساهم في رفع سعر الأرض وبيعها بقيمة مالية عالية تعكس ندرتها وأهمية موقعها.
وقال متعب بن حمد آل سعد الرئيس التنفيذي لشركة أدير العقارية إن نجاح المزاد وبيع كامل مخطط "سمو الخبر" يؤكد المميزات الفريدة التي يتمتع بها المخطط من موقع إستراتيجي في حي السيف أحد أهم الأحياء التي تتوسط مدن الشرقية الثلاث (الدمام – الخبر – الظهران)، علاوةً على تفرد المنطقة بالعديد من المرافق والخدمات التي تعزز من جودة الحياة فيها وترتقي بالمشاريع الاستثمارية المُقامة عليها.
وأكد "آل سعد" أن شركة أدير العقارية تسعى دائماً لتوفير أهم الفرص العقارية التي تتميز بمواقعها الحيوية ومقوماتها الفريدة لتلبي احتياجات المستثمرين وتساهم في تعزيز القطاع العقاري الذي يعتبر رافداً مهماً لاقتصاد المملكة وأحد الأدوات الرئيسية لتحقيق مستهدفات رؤية 2030.
وأشاد الرئيس التنفيذي لأدير العقارية بالجهود الحكومية الكُبرى لدعم هذا القطاع من خلال تطوير القوانين والتشريعات، وزيادة الإنفاق الحكومي على مشاريع البنية التحتية الضخمة والمشاريع الكبرى، التي عززت من قوة القطاع العقاري في المملكة ورفعت من موثوقيته وساهمت في جذب المستثمرين من داخل وخارج المملكة للمساهمة في إنشاء المشروعات الضخمة وبناء المجتمعات المتكاملة التي ترتقي بجودة الحياة في بلادنا.
يذكر أن شركة "أدير العقارية" نجحت في تنظيم العديد من المزادات العقارية الكُبرى في مختلف مدن المملكة، وتحظى الشركة بثقة عملائها من جهات حكومية ومستثمرين وشركات تطوير عقاري، مما ساهم في ريادتها لقطاع التسويق العقاري في المنطقة الشرقية والمملكة.