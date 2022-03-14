نجاح 6 عمليات كبرى لحالات نسائية معقدة ونادرة بمستشفى الولادة بمكة

نجح فريق طبي بمستشفى الولادة والأطفال، عضو التجمع الصحي بمكة المكرمة، من إجراء عدة عمليات لحالات نسائية معقدة ونادرة بواسطة المنظار.
وأبانت استشارية النساء والتوليد وجراحة المناظير الدقيقة الدكتورة تهاني عبدالله المطرفي، أنه تم عمل 6 عمليات كبرى لحالات نسائية معقدة ونادرة، بالتعاون مع استشاري النساء والتوليد وجراحة المسالك البولية النسائية والمناظير بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالرياض الدكتور سعيد علي آل ساري.
وتنوعت الحالات ما بين سقوط الرحم "خارج المهبل"؛ حيث تم تصحيح وضع الرحم ورفعه وتثبيته بوضع شبكة بواسطة المنظار مع الحفاظ على الرحم، وحالة أخرى تعاني من مضاعفات العملية القيصرية تسبب في حدوث شرخ في جدار الرحم"، وهو ما يعرف بـ"النيش"؛ حيث تم استئصال الشرخ من الرحم وإعادة ترميم العملية القيصرية السابقة ومن ثم تم إعادة خياطة جدار الرحم.
جاء ذلك بعد تقييم الحالات وعمل الفحوصات والأشعة اللازمة، حيث أجريت العمليات بواسطة المنظار دون عمل شق في جدار البطن.
وأشارت الدكتورة تهاني المطرفي إلى أن هذا الإجراء الجراحي بالمنظار لمثل هذه الحالات والتي تعد من العمليات النادرة والصعبة يتطلب خبرة ومهارة عالية لنجاحها وتفادي المضاعفات.
من جانب آخر، قال المدير التنفيذي بمستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرمة الدكتور هلال بن هلال المالكي، إنه "بفضل الله وتوفيقه تكللت العمليات بالنجاح وخرجت جميع الحالات في اليوم التالي للعملية، وهذا نتاج التعاون المثمر والبناء في تبادل الخبرات والمعرفة بين المؤسسات الصحية بالمملكة".
كما أشار "المالكي" إلى وجود الإمكانات التي وفرتها حكومتنا الرشيدة لإجراء مثل هذه العمليات الكبرى والمعقدة، والتي تؤهل المستشفى للقيام بعلاج الحالات الحرجة بوجود كوادر ذات كفاءة عالية وتجهيزات طبية متكاملة.
وأعرب عن شكره لجميع أفراد الفريق الطبي الذي أشرف على متابعة الحالات منذ استقبالهن في المستشفى وحتى إتمام العمليات لهن.