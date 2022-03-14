نجاح 6 عمليات كبرى لحالات نسائية معقدة ونادرة بمستشفى الولادة بمكة

وتنوعت الحالات ما بين سقوط الرحم "خارج المهبل"؛ حيث تم تصحيح وضع الرحم ورفعه وتثبيته بوضع شبكة بواسطة المنظار مع الحفاظ على الرحم، وحالة أخرى تعاني من مضاعفات العملية القيصرية تسبب في حدوث شرخ في جدار الرحم"، وهو ما يعرف بـ"النيش"؛ حيث تم استئصال الشرخ من الرحم وإعادة ترميم العملية القيصرية السابقة ومن ثم تم إعادة خياطة جدار الرحم.