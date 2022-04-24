نجران.. إجراء 408 عمليات قسطرة قلبية و13 عملية قلب مفتوح في مركز القلب بمستشفى الملك خالد

يُذكر أنه تم استحداث عيادات نوعوية لأول مرة بمركز الأمير سلطان لأمراض وجراحة القلب، الأولى خاصة بمتابعة وبرمجة الأجهزة المنظمة لنبضات القلب وأجهزة دعم تناغم القلب والمزيلة للرجفان وذلك بشكل أسبوعي، حيث تم متابعة 70 مريضاً دون الحاجة لسفرهم خارج المنطقة، والعيادة الثانية هي عيادة كهرباء القلب، حيث تم معاينة 130 مريضاً بشكل أسبوعي ممن يعانون من الاختلال في النظم الكهربائي للقلب.