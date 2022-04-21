نجران.. إنهاء معاناة مريض من حصوات في القناة المرارية في مستشفى الملك خالد

وأوضحت صحة نجران أنه تبين بعد إجراء الفحوصات المخبرية والأشعة التشخيصية للمريض وجود انسداد في القنوات المرارية مع عدم وجود أي حصوات في المرارة؛ حيث تقرّر إجراء عملية منظار القنوات المرارية لاستخراج الحصوة من القناة، إلا أنه نظرًا لكبر حجم الحصوة كانت هناك صعوبة لاستخراجها بالطرق التقليدية "البالون والشبكة"؛ حيث نجح بحمد الله الكادر الطبي في تفتيت الحصوة في القناة المرارية بواسطة الليزر، وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمريض في أقسام التنويم لمدة يوم، بعدها غادر المستشفى وهو يتمتع بصحة جيدة.