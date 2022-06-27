نجران.. "الصحة" تواصل جهودها لتقديم خدماتها للحجاج عبر منفذ الوديعة الحدودي

وأبانت أنه يتم معاينة ومناظرة جميع الحجاج القادمين فور وصولهم المنفذ، باستخدام الفرز البصري وإحالة الحالات المشتبه إصابتها بمرض معدٍ إلى أقرب منشأة صحية بالحافظة لتأكيد التشخيص واستكمال الإجراءات الوقائية، وتطعيمهم بمضادات للأمراض الوبائية وإعطائهم العلاج اللازم، إضافة إلى توفير الأدوية واللقاحات والخدمات الوقائية، وتزويدهم بمنشورات تثقيفية وتوعوية حول الممارسات الصحية والوقائية في الحج، وتقديم خدمات أخرى تتضمن مكافحة نواقل المرض وإكمال إجراءات الإصحاح البيئي، والتوعية والتثقيف الصحي للقادمين عبر المنفذ، مؤكدةً تسجيل أعداد الحجاج القادمين والإجراءات الوقائية في برنامج حصن الإلكتروني، وتقديم الخدمات الإسعافية والرعاية الطبية للمرضى ونقل الحالات الطارئة الإسعافية لأقرب مرفق صحي مناسب للحصول على العلاج حسب الحالة.