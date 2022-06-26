محليات
نجران.. 183 جولة تفتيشية على منافذ البيع تحرّر 8 مخالفات تجارية
نفّذها فرع وزارة التجارة للتأكد من التزام المنشآت بأنظمة حماية المستهلك
نفّذ فرع وزارة التجارة بمنطقة نجران بمشاركة مكتب الوزارة بمحافظة حبونا، الأسبوع الماضي، 183 جولة تفتيشية على منافذ البيع في المحافظات الشمالية.
وأوضحت تجارة نجران أن الجولات الرقابية مستمرة خلال الأيام المقبلة، على جميع المحافظات الشمالية لجميع الأنشطة للتأكد من التزام المنشآت بأنظمة حماية المستهلك، وعدم وجود أي ممارسات مخالفة أو حالات اشتباه تستّر تجاري.
وشملت الزيارات التفتيشية محافظات: يدمة، وبدر الجنوب، ومراكز الخانق وهدادة، أسفرت الجولات التفتيشية عن ضبط وتحرير 8 مخالفات تجارية لعددٍ من المنشآت المخالفة.
تأتي الزيارات الميدانية ضمن جولات الفرع على منافذ البيع بمختلف الأنشطة التجارية في محافظات المنطقة للتأكد من تطبيق أنظمة وزارة التجارة، ونظامية سير أعمال المنشآت التجارية المختلفة، وعدم وجود أي مخالفات في منافذ البيع.