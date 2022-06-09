نجران.. 84 زيارة تفتيشية على منافذ بيع قطع السيارات تُحرر 7 مخالفات وتغلق منفذًا

وأوضحت "تجارة نجران"، أنه تم من خلالها القيام بـ(84) زيارة تفتيشية، وقد تم تحرير عدد (7) مخالفات تجارية، وإغلاق عدد (1) منفذ بيع بسبب هروب العاملين من منفذ البيع.