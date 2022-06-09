نجران.. 84 زيارة تفتيشية على منافذ بيع قطع السيارات تُحرر 7 مخالفات وتغلق منفذًا

نفّذ فرع وزارة التجارة بمنطقة نجران، جولات ميدانية على منافذ بيع قطع السيارات ومراكز الصيانة التابعة لها بالمنطقة الصناعية؛ للتأكد من تطبيق أنظمة وزارة التجارة، وعدم وجود أي مخالفات في منافذ البيع.
وأوضحت "تجارة نجران"، أنه تم من خلالها القيام بـ(84) زيارة تفتيشية، وقد تم تحرير عدد (7) مخالفات تجارية، وإغلاق عدد (1) منفذ بيع بسبب هروب العاملين من منفذ البيع.
وأشارت إلى أن الجولات الرقابية مستمرة على جميع الأنشطة؛ للتأكد من التزام المنشآت بأنظمة حماية المستهلك، وعدم وجود أي ممارسات مخالفة أو اشتباه حالات تستر تجاري.