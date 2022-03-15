نحمي الحقوق الـ 4.. مدير "زراعة مكة": الأغذية بالمتناول وزيادة رمضان 15 %

ويعد الحجر الحيواني والنباتي بوزارة البيئة والمياه والزراعة خط الدفاع الأول ضد تسرب الآفات الحشرية والأمراض النباتية والحيوانية إلى داخل المملكة عن طريق ما يتم استيراده من حيوانات حية ومنتجاتها، والتأكد من قيام المحاجر في منافذ المملكة في منطقة مكة المكرّمة والمحاجر الخارجية في الدول المصدّرة المعتمَدة من المملكة بفحص جميع الإرساليات المستورَدة والمصدّرة والعابرة لضمان خلوها من الأمراض المعدية والوبائية والآفات النباتية، إلى جانب ما يتبع ذلك من الإجراءات المحجرية من معالجة وتطهير أو إعدام أو إعادة تصدير أو حجر، بالتنسيق مع إدارة تقييم مخاطر الثروة الحيوانية بما يطابق الاشتراطات الصحية والتعليمات المحجرية ورفع خدمة مستوى المواشي في المملكة.