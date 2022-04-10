"ندعم إنتاج الأدوية المماثلة محلياً".. "الغذاء والدواء": نشارك في 3 برامج لتنفيذ الرؤية

ضمن إسهامات هيئة الغذاء والدواء في تحقيق رؤية 2030، تشارك الهيئة في 3 من برامج تحقيق الرؤية، هي: برنامج تحول القطاع الصحي، وبرنامج تطوير الصناعات الوطنية للخدمات اللوجستية، وبرنامج التحول الوطني، عبر 9 مبادرات ومؤشر لقياس الأداء.
وتعد الهيئة من أوائل الجهات الحكومية المشاركة في تحقيق رؤية 2030 من خلال المشاركة ضمن برنامج التحول الوطني في عام 2016.
وبحسب إنفوجرافيك على حساب الهيئة بتويتر أسهمت ضمن مشاركتها في برامج تحقيق الرؤية بتطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية من خلال القيام بمبادرة دعم إنتاج الأدوية المماثلة محلياً.