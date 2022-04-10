"ندعم إنتاج الأدوية المماثلة محلياً".. "الغذاء والدواء": نشارك في 3 برامج لتنفيذ الرؤية

ضمن إسهامات هيئة الغذاء والدواء في تحقيق رؤية 2030، تشارك الهيئة في 3 من برامج تحقيق الرؤية، هي: برنامج تحول القطاع الصحي، وبرنامج تطوير الصناعات الوطنية للخدمات اللوجستية، وبرنامج التحول الوطني، عبر 9 مبادرات ومؤشر لقياس الأداء.