"ندلب": تقييم جاهزية المصانع لتبنّي الثورة الصناعية الرابعة وفقًا لمنهجية SIRI

وثمّن الرئيس التنفيذي لبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، المهندس سليمان بن خالد المزروع ما تقدمه القيادة الرشيدة من دعم مستمر يحظى به البرنامج، والتي لا تدخر جهدًا في توفير كل ما من شأنه أن يسهم في تبني التقنيات المتقدمة، مقدمًا شكره لرئيس لجنة برنامج ندلب بندر بن إبراهيم الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية وأعضائها، كما عبر عن ثقته بأن تعود مخرجات هذه الاتفاقية بالفائدة على جميع قطاعات البرنامج وجهاته التنفيذية عبر مساهمتها في تسريع تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة وتعظيم أثرها في رفع كفاءة الإنتاج والتنافسية وتعزيز الاستدامة.