"ندلب" يطلق برنامج "ألف ميل" لتمكين الروّاد بقطاعَيْ الصناعة والخدمات اللوجستية

وفي هذا الشأن عبَّر الرئيس التنفيذي لبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، المهندس سليمان بن خالد المزروع، عن سعادته بإطلاق برنامج "ألف ميل"، مؤكدًا أن هذا البرنامج هو نتاج للدعم غير المحدود من القيادة الرشيدة لكل ما من شأنه أن يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، إلى جانب الدعم المستمر من قِبل رئيس لجنة البرنامج وأعضائها من أصحاب المعالي والسعادة، وتوجيهاتهم المستمرة بضرورة دعم وتمكين ريادة الأعمال بقطاعات البرنامج.