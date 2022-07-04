ندوة الحج الكبرى تُشيد بالرعاية الصحية التي تقدمها المملكة

وكشف نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، عن مبادرات الوزارة الرقمية التي أسهمت في إصدار أكثر من مليوني تأشيرة إلكترونية عبر بوابة تضم كل الجهات ذات العلاقة، ومبادرة الحج بدون حقيبة لفصل الحاج عن الحقائب وتسهيل تركيزهم على تأدية النسك من خلال تيسبر أعمال النقل والتفويج، علاوة على "الأدلة التوعوية" التي تتناول التوعية حول رحلة الحج كاملة، وتتضمن 13 دليلاً إلكترونياً تُرسل للحاج قبل وصوله وبعد قدومه، بأسلوب بسيط وبعدة لغات تضمن إيصال الرسائل التوعوية.