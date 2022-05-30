ندوة بجامعة سعود: جدري القرود لن يصل لمستوى "كورونا" بسبب الوعي الصحي

وكانت الجلسة الحوارية الأولى قد عقدت بعنوان لقاح كوفيد 19 ومدى فعاليته وأمانه على الأطفال بمشاركة أساتذة رائدين في الطب والأبحاث، ترأسها أ.د سارة الرشود، أستاذ تشييد الدواء وتطويره بكلية الصيدلة، وناقشها كل من أ.د غادة بن سيف وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات، أ.د فهد الزامل أستاذ طب أطفال أمراض معدية في المدينة الطبية الجامعية، د. مشعل الشظي أستاذ التقنية الحيوية المساعد لتطوير اللقاحات والأدوية البيولوجية، حيث أوضحوا أهمية اللقاح للأطفال وأكدوا على ضرورة أخذ المعلومات من مصادرها والاعتماد على الدراسات الطبية.