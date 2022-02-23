"ندى المشاط".. أول حَكَمة سعودية مُصنفة عالميًّا في لعبة الكاراتيه ﻿

تحمل الحكمة الدولية ندى المشاط، شهادة الماجستير في تخصص الطب النفسي، قبل أن تضيف لها مؤخرًا إنجازًا جديدًا بحصولها على لقب أول حَكَمة سعودية مصنفة عالميًّا للعبة الكاراتيه.

وقالت "المشاط" في حديثها لـ"سبق": تُعتبر الفنون القتالية بشكل عام شغفي واهتمامي، وكانت البدايات في 2013 في بريطانيا، وبعدها بسنة أكملتُ التدريب في مدينة جدة، ولم تكن هناك صالات تدريب للنساء، فأكملت مشواري مع سيدة حاصلة على الدرجة 3 في الحزام الأسود، وأكملت مشواري مع خبير حاصل على الدرجة 8 في الحزام الأسود كذلك.

وتابعت: استطعت -بفضل الله- أن أوفق بين عملي كطبيبة، ومنزلي وزوجي وأهلي الذين لهم الفضل -بعد الله- في دعمي وتشجيعي في كل خطوة اتخذتها؛ حيث إن الدفاع عن النفس وسيلة تُعلم ضبط النفس، وتعبر عن القوة الجسدية الكامنة التي خلقها الله.

وأردفت "المشاط": منحني الكاراتيه الثقة في النفس والانضباط ونمط حياة صحية وبالطبع كوّنت صداقات جديدة.

وتابعت: من الصعوبات التي واجهتها في بداية مسيرتي في هذه اللعبة عدم توفر أندية نسائية تقدم هذا النوع من الرياضات؛ ولكن بدعم من الاتحاد السعودي للكاراتيه حصلت على الحزام الأسود في ٢٠١٩، وفي نفس السنة دخلت مجال التحكيم تحت إشراف الاتحاد السعودي للكاراتيه؛ حيث كان له دور كبير في دعم الرياضة النسائية للعبة من خلال إقامة العديد من الدورات للحكمات؛ بهدف تطوير رياضة الكاراتيه في المملكة.

واختتمت حديثها بالشكر الجزيل لقيادتنا الرشيدة؛ لدعمهم المستمر للمرأة السعودية في جميع المجالات وأيضًا لوزير الرياضة على تشجيعه ودعمه اللا محدود للاتحادات الرياضية والرياضيين، وحرصه على تطوير الرياضة السعودية.

وثمّنت كذلك دعم رئيس الاتحاد السعودي للكاراتيه الدكتور مشرف الشهري الذي كان أول حَكَم سعودي مُصَنّف عالميًّا؛ حيث إنه كان مصدر الدعم الدائم لجميع الحكام السعوديين بالنصيحة والخبرة؛ حريصًا على تطوير الحَكَم السعودي من خلال الدورات الداخلية والبطولات، ووقوفه خلف الجميع في كل الإنجازات.