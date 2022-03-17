"نرشدكم بلغتكم".. 7 لغات عالمية لإرشاد العمار والزوار في المسائل الشرعية

وأكد "السلمي" أنه يوجد سبع لغات عالمية يتم ترجمتها من خلال برنامج "نرشدكم بلغتكم"؛ ومن أهمها: (الإنجليزية- الأوردية- الفارسية- الفرنسية)؛ حيث ستكون ترجمة هذه اللغات للإجابة عن أسئلة المعتمرين والزوار؛ وذلك في المسائل الشرعية، بالطريقة المباشرة، وكذلك عبر الهواتف المجانية الموجودة داخل المسجد الحرام.