"نزاهة": إيقاف 48 متهماً والتحقيق مع 171 في جرائم رشوة وتزوير وغسل أموال

وقالت إنه تم إيقاف (48) مواطناً ومقيماً، وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية، منهم مَن أُطلق سراحه بالكفالة الضامنة، لتورّطهم بتهم (الرشوة، استغلال النفوذ الوظيفي، غسل الأموال، التزوير)، وأشارت إلى أنه جارٍ استكمال الإجراءات النظامية تمهيداً لإحالتهم للقضاء.