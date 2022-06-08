"نزاهة" تنظّم 28 برنامجاً توعوياً استفاد منها 3410 موظفين خلال شهرين

وبحسب إنفوجراف على حساب الهيئة تنوّعت عناوين البرامج ما بين السلطة الإدارية وتفويض الصلاحيات، وتعزيز قيم النزاهة ومكافحة الفساد في بيئة العمل، والإجراءات التطبيقية في مجال الرقابة وحماية المال العام، وحوكمة آليات العمل في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، ومكافحة الاحتيال، وحماية المال العام.