"نزاهة" تنظّم 28 برنامجاً توعوياً استفاد منها 3410 موظفين خلال شهرين

نظّمت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة"، بالتعاون مع شركائها من الجهات الحكومية والمؤسسات التعليمية خلال شهرَي رمضان وشوال 1443 هـ، عدداً من البرامج التوعوية في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد.
وبلغت البرامج المستهدفة 28 برنامجاً توعوياً، بالتعاون مع 14 جهة حكومية ومؤسسة تعليمية؛ استفاد منها 3410 موظفين وموظفات.
وبحسب إنفوجراف على حساب الهيئة تنوّعت عناوين البرامج ما بين السلطة الإدارية وتفويض الصلاحيات، وتعزيز قيم النزاهة ومكافحة الفساد في بيئة العمل، والإجراءات التطبيقية في مجال الرقابة وحماية المال العام، وحوكمة آليات العمل في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، ومكافحة الاحتيال، وحماية المال العام.