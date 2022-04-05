"نزاهة" تنفذ 20 برنامجاً توعوياً في الجهات الحكومية خلال شعبان

وتم تنفيذ هذه الفعاليات التي تنوعت بين ورش عمل وندوات ولقاءات ومحاضرات في (9) جهات، قدمها (14) مختصًا من الهيئة، واستفاد منها (1173) موظفًا وموظفة في الجهات المستهدفة، كما جرى تزويد (26) جهة بالرسائل التوعوية الهادفة لتعزيز النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد، بالمحتوى المرئي التوعوي، إضافة لتزويد (23) جهة بالدليل الاسترشادي للبرامج والأنشطة المتخصصة في مجال تعزيز النزاهة.