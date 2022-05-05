نزع فوانيس أعمدة كورنيش "موسم جازان" يحرم المتنزهين من الاستمتاع بإجازة العيد

حرمت بلدية الموسم المتنزهين والزوار بمركز الموسم بمنطقة جازان من الاستمتاع بإجازة عيد الفطر المبارك في الواجهة البحرية بعد أن قامت بإزالة جميع فوانيس الأعمدة بالواجهة، واعتمدت على عمود إنارة في جانبي الواجهة في تخبط لدى إدارة قسم الكهرباء في البلدية، حيث تركزت الإنارة في طرفي الواجهة فقط وانعدام الإنارة في باقي الواجهة.
وتفصيلاً، قال عدد كبير من المتنزهين لـ"سبق": البلدية تعمدت في عزوفنا وعزوف المتنزهين والأهالي عن الموقع بسبب سوء الاهتمام بالواجهة وعدم التحسين والتجديد الدائم عكس البلديات المجاورة التي تقوم في كل عام بالتجديد والتحسين لجذب عدد كبير من الزوار والمتنزهين والاستفادة من هذا العدد لكسب عوائد مالية كبيرة للبلديات.
وأضاف أهالي مركز الموسم إن الواجهة البحرية والمتنزهات في المركز التي تشرف عليها البلدية حالها يرثى لها سواء في الإنارة والترتيب وانقطاع كامل الإنارة في الواجهة البحرية منذ أشهر بسبب إزالة فوانيس الأعمدة.
وناشد الأهالي أمين جازان بالوقوف على وضع الواجهة البحرية وتشكيل لجنة عليا من قبل الأمانة؛ لتطوير الموقع ودعم البلدية لاستكمال المشاريع التطويرية والتحسينية لجذب المتنزهين والزوار للموقع.