نزع فوانيس أعمدة كورنيش "موسم جازان" يحرم المتنزهين من الاستمتاع بإجازة العيد

وتفصيلاً، قال عدد كبير من المتنزهين لـ"سبق": البلدية تعمدت في عزوفنا وعزوف المتنزهين والأهالي عن الموقع بسبب سوء الاهتمام بالواجهة وعدم التحسين والتجديد الدائم عكس البلديات المجاورة التي تقوم في كل عام بالتجديد والتحسين لجذب عدد كبير من الزوار والمتنزهين والاستفادة من هذا العدد لكسب عوائد مالية كبيرة للبلديات.