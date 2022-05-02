نزع 833 لغمًا في الأراضي اليمنية "مسام" خلال الأسبوع الرابع من شهر أبريل

ونزع "مسام" كذلك 569 لغمًا مضادًا للدبابات و328 ذخيرة غير متفجرة في مديرية ذباب بمحافظة تعز، وبذلك يرتفع عدد الألغام التي نُزعت حتى الآن خلال شهر أبريل إلى 6.356 لغمًا، ليصبح عدد الألغام المنزوعة منذ بداية مشروع "مسام" 335 ألفًا و893 لغمًا زرعتها المليشيا الحوثية بعشوائية في الأرجاء اليمنية لحصد المزيد من الضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن.