"نُزل" للتسويق العقاري تحقق أفضل وكيل بيع خلال 2021

وبين العسيري أن الشركة تحظى بشراكات عالية مع عدد من المشاريع والشركات العقارية الرائدة، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن هذه الجائزة تعد دافعاً للشركة لتقديم الأفضل خلال الأعوام المقبلة.