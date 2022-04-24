"نُزل" للتسويق العقاري تحقق أفضل وكيل بيع خلال 2021

حققت شركة نزل للتسويق العقاري جائزة أفضل وكيل بيع خلال عام 2021، والتي تُمنح من قبل مركز الإسناد والتصفية (إنفاذ)، وذلك بعد اجتيازها المعايير والاشتراطات اللازمة، ونجاحها في تنظيم المزادات العقارية.
وأكد الرئيس التنفيذي لشركة نُزل للتسويق العقاري سامي العسيري سعادته بهذه الجائزة، مبيناً أن "نُزل" نجحت خلال الأعوام الأخيرة في تسويق عدد من المشاريع العقارية، وتنظيم أكثر من مزاد عقاري خلال عام.
وأضاف الرئيس التنفيذي لـ"نُزل" أن الشركة نجحت في بيع أكثر من 90٪ من جميع الأصول المسندة ومن المزاد الأول؛ حيث تم تحصيل قيمة البيع خلال المدة المتفق عليها (10 أيام).
وبين العسيري أن الشركة تحظى بشراكات عالية مع عدد من المشاريع والشركات العقارية الرائدة، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن هذه الجائزة تعد دافعاً للشركة لتقديم الأفضل خلال الأعوام المقبلة.
وتعتبر شركة "نُزل” من الشركات المتميزة في المملكة بفضل تعدد أنشطتها وتكاملها نوعياً وجغرافياً، مما يحفزها للتميز والاستقرار والتطور الدائم، حيث تسعى للريادة من خلال تطبيق مبادئ الاستثمارات والاستشارات العقارية والتسويق الاحترافي العالمي وتحمل العبء عن شركائها وتوفير الوقت والجهد، ومساعدتهم في إنجاز العمليات الاستثمارية المختلفة.