"نساء المستقبل" تدشن قافلة التمكين الغذائي لأكثر من 4 آلاف مستفيد

وأكدت أن المرأة كانت وما زالت مساهمة في الأعمال التطوعية من خلال خدمة المستفيدين والمحتاجين، قائلةً: من خلال هذه الحملة سوف يكون هناك قياس أثر يتم من خلاله تحديد الفجوات لدى الشريحة المستهدفة ووضع الحلول المناسبة لمعالجتها.