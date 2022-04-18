"نساء المستقبل" تدشن قافلة التمكين الغذائي لأكثر من 4 آلاف مستفيد

دشنت جمعية نساء المستقبل قافلة التمكين الغذائي لأكثر من 4000 مستفيد من خلال توزيع 800 سلة غذائية للأسر الأشد احتياجًا ومن لا عائل لهم.
جاء ذلك برعاية وحضور عبدالوهاب الفايز الأمين العام لمؤسسة "غروس" الخيرية والدكتورة غريبة الطويهر رئيس مجلس إدارة جمعية نساء المستقبل، والدكتور عبدالله المرزوقي نائب رئيس مجلس إدارة وقف الحزم الخيري، ونخبة من رواد العمل الاجتماعي والخيري، وبرعاية منصة "إحسان"، وبدعم من مؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية.
وتهدف هذه القافلة إلى الوصول للفئة الأشد احتياجًا؛ بهدف إطلاق برامج تنموية لهم في مجالات ريادة الأعمال والتأهيل الوظيفي، والتي تسعى من خلالها الجمعية لتحويل المستفيدين إلى منتجين والحد من الفقر ومعالجة البطالة.
وقدّم "الفايز" شكره للقائمين على هذه الحملة التي تعدّ من ضمن الحملات النوعية الرامية إلى تحقيق مخرجات عدة من خلال قياس الأثر الاجتماعي وتحقيق الاستدامة.
وأعرب عن سعادته بالمشاركة في توزيع السلال الغذائية، سائلاً المولى أن يجزي كل من أسهم ودعم هذه المبادرة كل خير.
من جانبها، قدّمت "الطويهر" شكرها وتقديرها لكل المشاريع من فريق عمل ومتطوعين ولمنصة "إحسان" ومؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية على دعم هذه الحملة وسد الاحتياج.
وأكدت أن المرأة كانت وما زالت مساهمة في الأعمال التطوعية من خلال خدمة المستفيدين والمحتاجين، قائلةً: من خلال هذه الحملة سوف يكون هناك قياس أثر يتم من خلاله تحديد الفجوات لدى الشريحة المستهدفة ووضع الحلول المناسبة لمعالجتها.
يشار إلى أن جمعية "نساء المستقبل" تعمل من خلال رؤيتها على تمكين المرأة لتحقيق التنمية المستدامة في المجال الاقتصادي والثقافي والاجتماعي، كما تعمل على أربعة مسارات انطلاق تتضمن التوعية والتعزيز والتمكين والتنمية.