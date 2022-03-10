نسب مرتفعة لـ"تخصصي الملك فيصل" في زراعة الأعضاء وتقليص المواعيد

تمضي إدارة المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، في جهودها باتجاه تطبيق مبادرة التحول المؤسسي لتكون مؤسسة مستقلة ذات طبيعة خاصة وغير هادفة للربح، وتحقق التصنيف المتقدم بين أفضل 10 مؤسسات صحية حول العالم، وكذلك تحقيق مبادرة التحول التشغيلي الهادفة إلى رفع الكفاءة والفعالية للخدمات التشغيلية، وتمكين الاستدامة الذاتية.
وكانت إدارة المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، وضمن هذا التوجه تواجه تحديات في مسيرتها التنموية، تتمثل في طول فترة انتظار المرضى لتلقي العلاج، وتباعد مواعيد العيادات، إلى جانب معدلات العمليات الجراحية، وعمليات زراعة الأعضاء، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف التشغيل والإنفاق.
ومن هنا بدأ مستشفى الملك فيصل التخصصي بنسج خيوط العلاقة والتعاون مع هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية "اكسبرو" المقرونة بتقديم المبادرات والحلول القائمة على رسم المستهدفات والاستراتيجيات واقتراح الأنظمة ووضع المنهجيات والأدوات التي ترتقي بجودة الإنفاق والمشروعات الحكومية، والمساعدة في تطبيقها.
وتم مد جسور التعاون بين الهيئة والمستشفى، وبدأت إجراءات المراجعة المشتركة، وتحديد فرص رفع كفاءة الإنفاق ودراسة السياسات والخطط والاستراتيجيات ذات التأثير على الإنفاق وجودة المشروعات، كما بدأت مهمات المستشفى والهيئة تتبلور في وضع البرامج والمعايير واقتراح الأنظمة والتعديلات، وكذلك دراسة تفاصيل الإنفاق والممارسات التشغيلية والرأسمالية في التخطيط والتشغيل وإبداء التوصيات.
وبناءً على مسارات التعاون المشترك في تنفيذ الأداء والمهام، تم التوصل إلى تحقيق العديد من النتائج الإيجابية تركزت في معظمها على رفع الكفاءة التشغيلية للمشاريع الصحية وتطبيق معايير رفع كفاءة الإنفاق، وتحقيق معايير الجودة العالية التي أدت إلى رفع كفاءة إشغال أسرة التنويم وزيادة الطاقة الاستيعابية بما يعادل 176 سرير تنويم بنسبة 12%؛ مما انعكس على القدرة على تنويم 6686 مريضًا إضافيًا، وزيادة استغلال غرف العمليات والعيادات من خلال استحداث عيادة إضافية للأطباء، وبذلك ارتفع عدد العيادات الخارجية بنسبة 5%.
وأسهم هذا التعاون في وصول الخدمة إلى 285222 مريضًا إضافيًا، فيما ارتفع قبول المرضى في المستشفى بنسبة 60% في عام 2021م، ليخدم 37,885 مريضًا جديدًا. بالجانب الآخر شهدت معدلات عمليات زراعة الأعضاء ارتفاعًا بنسبة 68%، كما زادت نسبة معدل العمليات التي يستخدم فيها الروبوت إلى 63% لتساعد في زيادة عدد العمليات ودقتها، ورفع كفاءة تكلفة علاج المريض الواحد والحد من إمكانية نقل العدوى، وقد بلغ عدد العمليات بواسطة الروبوت 591 عملية في عام 2021، وزادت نسبة قبول مرضى السرطان بنسبة %47، فيما شهدت نسبة التوطين في وظائف التمريض زيادةً من 28% في عام 2020م إلى 34 % لعام 2021م.
وحول هذه النتائج قال المشرف العام التنفيذي للمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي، الدكتور ماجد بن إبراهيم الفياض: "لقد تمكنا بالتعاون مع هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، من تحقيق جزء كبير من أهدافنا؛ حيث تمكنا معًا من وضع المؤشرات ومعايير القياس ذات الصلة بكفاءة الإنفاق وإدارة المشروعات والمرافق والأدوات والمنهجيات والأساليب التي تُسهم في تحقيقها، كما تم تشكيل فريق يعمل على رفع كفاءة الإنفاق والارتقاء بجودة المشروعات والبرامج والمبادرات الحكومية، فضلًا عن إنشاء مكتب متخصص للكفاءة التشغيلية في فروع المستشفى الثلاثة: الرياض، وجدة، والمدينة المنورة؛ ليعمل على دراسة المنهجيات والأدوات اللازمة لرفع كفاءة الإنفاق".
وأضاف: بالإضافة إلى ما وصلنا إليه من نتائج إيجابية في مواجهة التحديات؛ فقد حققنا ارتفاعًا في أعداد عمليات زراعة الأعضاء عام 2021 بإنشاء مركز التميز لزراعة الأعضاء مُجهز بأجهزة ومستلزمات مُتقدمة دون الحاجة لعلاج المواطنين في الخارج؛ مما يُسهم في نجاح صناعة الطب في المملكة وتفادي العلاج في الخارج للمواطنين السعوديين ليصل عدد العمليات إلى 1367 عملية؛ شملت زراعات القلب، والكبد، والرئة، والكلى، والبنكرياس ونخاع العظم، فقد تم علاج 36 مريضًا بالسرطان في ذات العام من خلال إنشاء برنامج جديد لمرضى السرطان تُنفذ فيه عمليات زراعة نخاع العظم في العيادات الخارجية بدلًا من التنويم، كما نجحنا في إجراء "62" عملية استبدال صمام بالمنظار بنسبة نجاح 100%، إضافةً إلى تطوير العديد من الإجراءات التي تخص الخدمات والمشاريع الصحية الأخرى".
وختم: "وتُعد الإنجازات التي حققتها المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، مؤشرًا لجهود برنامج التحول المتماشي مع الخطط الطموحة، وبناءً عليه لا يزال العمل جاريًا باتجاه التوسع في إطلاق المشاريع النوعية، مثل مشاريع السياحة الطبية، وتوطين العلاج، والتقنية الحيوية، وزيادة الطاقة الاستيعابية، وتوسعة مراكز التميز الطبية، وتطوير الكفاءات ورفع الكفاءة التشغيلية".