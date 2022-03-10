نسب مرتفعة لـ"تخصصي الملك فيصل" في زراعة الأعضاء وتقليص المواعيد

وأضاف: بالإضافة إلى ما وصلنا إليه من نتائج إيجابية في مواجهة التحديات؛ فقد حققنا ارتفاعًا في أعداد عمليات زراعة الأعضاء عام 2021 بإنشاء مركز التميز لزراعة الأعضاء مُجهز بأجهزة ومستلزمات مُتقدمة دون الحاجة لعلاج المواطنين في الخارج؛ مما يُسهم في نجاح صناعة الطب في المملكة وتفادي العلاج في الخارج للمواطنين السعوديين ليصل عدد العمليات إلى 1367 عملية؛ شملت زراعات القلب، والكبد، والرئة، والكلى، والبنكرياس ونخاع العظم، فقد تم علاج 36 مريضًا بالسرطان في ذات العام من خلال إنشاء برنامج جديد لمرضى السرطان تُنفذ فيه عمليات زراعة نخاع العظم في العيادات الخارجية بدلًا من التنويم، كما نجحنا في إجراء "62" عملية استبدال صمام بالمنظار بنسبة نجاح 100%، إضافةً إلى تطوير العديد من الإجراءات التي تخص الخدمات والمشاريع الصحية الأخرى".