نشاط لرياح البوارح وغبار.. "الحصيني": أجواء حارة تُواعد نهاية الأسبوع

قال الباحث في الطقس، عضو لجنة "تسميات" المناخية، عبدالعزيز الحصيني: بحسب مراصد الطقس، مُتوقع أن تكون أجواء نهاية هذا الأسبوع حارة نهارًا على معظم مناطق المملكة، وحارة جدًّا على وسط الغربية، عدا المرتفعات فهي معتدلة ليلًا.