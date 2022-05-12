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نشاط لرياح البوارح وغبار.. "الحصيني": أجواء حارة تُواعد نهاية الأسبوع
قال: حارّة جدًّا على وسط الغربية عدا المرتفعات فهي معتدلة ليلًا بحسب المراصد
قال الباحث في الطقس، عضو لجنة "تسميات" المناخية، عبدالعزيز الحصيني: بحسب مراصد الطقس، مُتوقع أن تكون أجواء نهاية هذا الأسبوع حارة نهارًا على معظم مناطق المملكة، وحارة جدًّا على وسط الغربية، عدا المرتفعات فهي معتدلة ليلًا.
وأضاف "الحصيني"، عبر حسابه على "تويتر": "نشاط مبكر لرياح البوارح هذا العام على الشرقية والخليج، والجمعة والسبت على أجزاء من الوسطى، ورياح على أجزاء من الغربية مع غبار؛ إلا أن يصرفها الله".