نشاهد منازلنا ولا نستطيع السكن.. معاناة مستفيدي "أنوار القادسية" بتبوك تتواصل!

بعد مرور عام ونصف، لا تزال معاناة مستفيدي مشروع أنوار القادسية بتبوك قائمة؛ حيث يفتقر المخطط لأقل معايير البنى التحتية؛ مما شكّل عائقًا أمام سكن المستفيدين.
وأوضح متضررون لـ"سبق"، أنهم تسلموا الإقرارات المساحية من قِبَل وزارة الإسكان، وكان لديهم مهلة ستة أشهر لاستخراج تصريح البناء، ثم البدء بالبناء؛ إلا أنهم فوجئوا بوجود حُفَر عميقة؛ وذلك بسبب الكسارات التي كانت موجودة بالموقع ولم تتم معالجتها رغم شكاواهم المتكررة.
وأشاروا إلى أن مناشداتهم لأمانة المنطقة استمرت أشهر؛ حيث صعوبة الوصول للموقع للبناء ووعورة الطريق؛ خاصة أصحاب السيارات الصغيرة؛ مؤكدين أن بعض الحُفَر يصل عمقها من 5 إلى 9 أمتار؛ الأمر الذي يكلف أموالًا لردمها، منوهين بأن بعضهم مع صمت الأمانة أمام المناشدات اضطروا لدفع مبالغ طائلة للبناء بسبب تلك الحُفَر.
وقالوا: "رغم أن بعضنا أتم البناء؛ إلا أننا نشاهد المنازل ولكن لا نستطيع السكن؛ إذ نواجه الآن مشكلة مع البنية التحتية التي تنطوي تحتها شهادة إتمام البناء؛ حيث لم نتمكن من الحصول عليها؛ فـ"الكهرباء" ترفض إيصال التيار لنا في ظل عدم توفر البنى التحتية"، وطالبوا أمانة منطقة تبوك بمعالجة مشكلتهم حتى يتمكنوا من السكن.
من جهتها، حاولت "سبق" التواصل مع أمانة تبوك للحصول على رد إلا أنه حتى الآن لم يصل.