نشاهد منازلنا ولا نستطيع السكن.. معاناة مستفيدي "أنوار القادسية" بتبوك تتواصل!

وأشاروا إلى أن مناشداتهم لأمانة المنطقة استمرت أشهر؛ حيث صعوبة الوصول للموقع للبناء ووعورة الطريق؛ خاصة أصحاب السيارات الصغيرة؛ مؤكدين أن بعض الحُفَر يصل عمقها من 5 إلى 9 أمتار؛ الأمر الذي يكلف أموالًا لردمها، منوهين بأن بعضهم مع صمت الأمانة أمام المناشدات اضطروا لدفع مبالغ طائلة للبناء بسبب تلك الحُفَر.